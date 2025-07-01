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Инсайдер назвал клубы НХЛ, заинтересованные в подписании контракта с Максимом Шабановым

Инсайдер назвал клубы НХЛ, заинтересованные в подписании контракта с Максимом Шабановым
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Инсайдер НХЛ Кевин Уикс назвал четыре клуба НХЛ, заинтересованные в подписании контракта с нападающим Максимом Шабановым. Форвард ранее выступал в КХЛ за «Трактор».

Инсайдер сообщил, что однолетний контракт россиянину готовы предложить «Филадельфия Флайерз», «Юта Мамонт», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи. Всего в КХЛ нападающий провёл 243 матча и набрал 181 (80+101) очко.

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