Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Коламбуса»: верим, что лучшие сезоны Проворова ещё впереди

Генменеджер «Коламбуса»: верим, что лучшие сезоны Проворова ещё впереди
Комментарии

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о подписании нового контракта на семь лет с российским защитником Иваном Проворовым, по которому 28-летний хоккеист будет ежегодно получать по $ 8,5 млн.

«Иван Проворов — непревзойдённый профессионал, он был важным игроком нашей команды в течение двух сезонов в «Коламбусе», поэтому мы очень рады, что он останется в «Блю Джекетс» ещё на много лет. Он умён, талантлив, может играть в любых ситуациях и был удивительно стабилен и вынослив на протяжении всей своей карьеры, и мы верим, что его лучшие сезоны ещё впереди», — цитирует Уодделла пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Иван Проворов подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» с зарплатой в $ 59,5 млн — Лебрюн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android