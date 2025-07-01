Генменеджер «Коламбуса»: верим, что лучшие сезоны Проворова ещё впереди

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о подписании нового контракта на семь лет с российским защитником Иваном Проворовым, по которому 28-летний хоккеист будет ежегодно получать по $ 8,5 млн.

«Иван Проворов — непревзойдённый профессионал, он был важным игроком нашей команды в течение двух сезонов в «Коламбусе», поэтому мы очень рады, что он останется в «Блю Джекетс» ещё на много лет. Он умён, талантлив, может играть в любых ситуациях и был удивительно стабилен и вынослив на протяжении всей своей карьеры, и мы верим, что его лучшие сезоны ещё впереди», — цитирует Уодделла пресс-служба клуба.