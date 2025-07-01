Тарасенко рассказал, как разговор с Капризовым повлиял на решение перейти в «Миннесоту»

Российский нападающий Владимир Тарасенко заявил, что принял решение о переходе в «Миннесоту Уайлд» после разговора с соотечественником Кириллом Капризовым.

«Владимир Тарасенко сказал, что вчера он пару раз разговаривал с Кириллом Капризовым и после разговора с ним решил, что «Миннесота» — это место, ради которого стоит отказаться от своего запрета на обмен. Он хотел перемен. Знает, что должен заслужить роль в топ-6, но верит, что сможет снова стать тем же старым Владди», — приводит слова Тарасенко журналист Майкл Руссо в соцсети.

Владимир Тарасенко выступал за «Детройт» с 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.