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Бывший защитник клубов КХЛ Кристиан Ярош подписал контракт с «Коламбусом»

Бывший защитник клубов КХЛ Кристиан Ярош подписал контракт с «Коламбусом»
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«Коламбус Блю Джекетс» заключил соглашение с защитником Кристианом Ярошем. Как сообщает пресс-служба клуба, с бывшим защитником ЦСКА подписан однолетний двусторонний контракт.

29-летний Ярош забил гол и сделал 13 результативных передач, набрав 14 очков и 37 минут штрафа в 94 играх НХЛ с 2017 по 2022 год. Он был выбран «Оттавой» в пятом раунде, под общим 139-м номером, на драфте НХЛ 2015 года и принял участие в своих первых двух матчах НХЛ в сезоне-2017/2018.

Словацкий защитник провёл последние три сезона в КХЛ и в общей сложности набрал 42 (8+34) очка с показателем полезности «+16» в 132 встречах за ЦСКА, «Северсталь» и «Авангард».

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