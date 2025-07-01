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«Лос-Анджелес» заключил контракты с двумя защитниками и голкипером

«Лос-Анджелес» заключил контракты с двумя защитниками и голкипером
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«Лос-Анджелес Кингз» заключил контракты с двумя защитниками и голкипером. Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, соглашение с защитником Брайаном Дюмулином заключено на три года с кэпхитом $ 4 млн. Контракт с игроком обороны Коди Сеси рассчитан сроком на четыре года с кэпхитом $ 4,5 млн. Соглашение с вратарём Антоном Форсбергом рассчитано на два сезона с кэпхитом в $ 2,25 млн.

В прошлом сезоне 33-летний американский защитник Дюмулин провёл 80 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 19 результативных передач. Отметим, что американец дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (в 2016-м и 2017-м).

Сеси в прошлом сезоне в сумме провёл 85 встреч за «Сан-Хосе» и «Даллас» и набрал 24 (4+20) очка.

Форсберг в сезоне-2024/2025 провёл за «Оттаву» 30 матчей и одержал 11 побед с 90,1% отражённых бросков.

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