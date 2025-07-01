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Нападающий Коннор Браун перейдёт в «Нью-Джерси» — Фридман

Нападающий Коннор Браун перейдёт в «Нью-Джерси» — Фридман
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ХК «Нью-Джерси Дэвилз» подписал четырёхлетнее соглашение с нападающим Коннором Брауном, который отыграл прошедший сезон за «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Хоккеист будет зарабатывать $ 3 млн в год.

Коннор Браун сыграл 601 матч в рамках НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Оттаву Сенаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс», забросив 107 шайб и отдав 151 результативную передачу. Кроме этого, игрок становился чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.

Нападающий дважды доходил до финала Кубка Стэнли с командой из провинции Альберта. В минувшем сезоне канадец выходил на лёд в 82 играх регулярного чемпионата, а в плей-офф игрок провёл 20 встреч со средним временем на площадке в 15.41.

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