«Юта» подписала трёхлетнее соглашение с защитником Нейтом Шмидтом. Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит соглашения составил $ 3,5 млн. Примечательно, что зарплата игрока по прошлому контракту составляла $ 800 тыс.

В минувшем сезоне Шмидт стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды», набрав 12 (3+9) очков в 23 играх в победном плей-офф при показателе полезности «+9».

В регулярке защитник набрал 19 (5+14) очков в 80 встречах при показателе полезности «+4» и среднем времени на льду 16.32. Всего в регулярках НХЛ защитник провёл 741 матч и набрал 239 (52+187) очков при показателе полезности «+106». В плей-офф – 99 игр и 40 (10+30) очков.