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В. Крикунов: при Романе Ротенберге в СКА готовили молодёжь высокого уровня

В. Крикунов: при Романе Ротенберге в СКА готовили молодёжь высокого уровня
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал приход Романа Ротенберга в московское «Динамо». Специалист вошёл в Совет директоров клуба и будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

«В «Динамо» всегда была очень сильная детская школа, но последние сезоны показали, что не так много динамовских воспитанников играет за главную команду. Да и в первенстве Москвы команды школы выступили не так удачно, как могли бы. Поэтому какие-то изменения в структуре клуба назревали. Именно при Романе в Санкт-Петербурге была выстроена система, которая готовила молодёжь высокого уровня.

Посмотрите, сколько ребят уехало из СКА в НХЛ. Да, многие из них не являются питерскими воспитанниками, но раскрыться они смогли именно в составе СКА. Не стоит забывать и о том, что молодёжная команда системы СКА («СКА-1946») в четырёх последних сезонах МХЛ трижды играла в финале Кубка Харламова и дважды его завоевала», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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