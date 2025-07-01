«Юта» подписала Брэндона Танева

Нападающий Брэндон Танев будет выступать за ХК «Юта Мамонт». Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Контракт игрока с заработной платой в $ 2,5 млн рассчитан на три года.

Танев провёл в НХЛ 10 сезонов, в течение которых он успел сыграть 552 матча за «Виннипег Джетс», «Питтсбург Пингвинз» и «Сиэтл Кракен». За карьеру канадец набрал 180 (84+96) очков по системе «гол+пас», при этом заработав показатель полезности «+42».

По ходу прошлого сезона Брэндон Танев перешёл из «Сиэтл Кракен» в «Виннипег Джетс», в общей сложности забросив 10 голов и отдав 12 голевых передач в 79 встречах регулярного чемпионата. В плей-офф нападающий выходил на лёд в 13 матчах, не набрав ни одного результативного балла.