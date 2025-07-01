Нападающий Джонатан Друен подписал двухлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит соглашения составит $ 4 млн.

30-летний Друен набрал 37 очков (11 голов, 26 передач) в 43 играх прошлого сезона за «Колорадо Эвеланш». 11-летний ветеран НХЛ был выведен из строя из-за травмы, но набрал 15 очков (пять голов, 10 передач) в 19 матчах после перерыва на Кубок четырёх наций и добавил три передачи в семи встречах плей-офф.

Друен набрал рекордные в карьере 56 очков (19 голов и 37 передач) в 79 играх за «Эвеланш» в сезоне-2023/2024, заняв четвёртое место в команде по результативности. В 607 встречах в НХЛ за «Колорадо», «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Друен набрал 374 очка (107 голов и 267 передач). Форвард набрал 27 очков (шесть голов и 21 результативная передача) в 43 матчах Кубка Стэнли.