«Флорида» подписала нового защитника

ХК «Флорида Пантерз» заключил годичное соглашение с защитником Джеффом Питри. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Игрок будет зарабатывать $ 775 тыс.

Джефф Питри провёл в НХЛ в общей сложности 15 сезонов и 981 матч, в которых он забросил 96 шайб и отдал 289 голевых передач. Показатель полезности игрока равен «-128».

37-летний американский защитник последние два сезона являлся игроком «Детройт Ред Уингз». В нынешнем году Питри выходил на лёд 44 раза, набрал восемь очков по системе «гол+пас» и достиг показателя среднего игрового времени, равного 18.54.