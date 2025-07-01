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«Флорида» подписала нового защитника

«Флорида» подписала нового защитника
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ХК «Флорида Пантерз» заключил годичное соглашение с защитником Джеффом Питри. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Игрок будет зарабатывать $ 775 тыс.

Джефф Питри провёл в НХЛ в общей сложности 15 сезонов и 981 матч, в которых он забросил 96 шайб и отдал 289 голевых передач. Показатель полезности игрока равен «-128».

37-летний американский защитник последние два сезона являлся игроком «Детройт Ред Уингз». В нынешнем году Питри выходил на лёд 44 раза, набрал восемь очков по системе «гол+пас» и достиг показателя среднего игрового времени, равного 18.54.

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