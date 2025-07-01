Вратарь Мэтт Мюррей подписал контракт с «Сиэтлом»

Вратарь Мэтт Мюррей подписал контракт с «Сиэтл Кракен». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один год с кэпхитом $ 1 млн.

Мюррей подписал однолетний контракт на $ 875 тыс. с «Торонто» перед прошлым сезоном и вернулся в НХЛ, чтобы провести две игры за «Лифс» и ещё 21 встречу – за фарм-клуб в АХЛ.

На драфте Национальной хоккейной лиги 2012 года Мюррей был выбран «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде под общим 83-м номером. 29-летний вратарь является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года в составе сборной Канады. Мюррей – двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».