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Нападающий Факса возвращается в «Даллас»

Нападающий Факса возвращается в «Даллас»
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ХК «Даллас Старз» заключит контракт с центральным нападающим Радеком Факсой. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Соглашение с игроком рассчитано на три года при зарплате в $ 2 млн.

Чешский нападающий, выбранный «Далласом» на драфте 2012 года в первом раунде, выступал за клуб из Техаса бо́льшую часть своей карьеры, с 2015 по 2024 год. Хоккеист перешёл в «Сент-Луис Блюз» в прошлом сезоне. В НХЛ игрок провёл 708 матчей, в которых отметился 94 голами и 121 голевой передачей.

В минувшем году Факса выходил на лёд в 70 встречах регулярного чемпионата, набрав 15 (5+10) очков по системе «гол+пас». В плей-офф чешский хоккеист достиг показателя полезности «+7», за семь игр забросив одну шайбу и отдав четыре результативные передачи.

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