«Анахайм» подписал контракт с нападающим Микаэлем Гранлундом на $ 21 млн. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение форварда рассчитано сроком на три года с кэпхитом $ 7 млн.

33-летний Гранлунд набрал 610 (179+431) очков с 277 штрафными минутами в 902 матчах за карьеру в составе «Далласа», «Сан-Хосе», «Питтсбурга», «Нэшвилла» и «Миннесоты». Он также набрал 42 (16+26) очка в 77 встречах плей-офф. В прошлом сезоне финский форвард набрал 66 (22+44) очков в 83 играх регулярного сезона между «Далласом» и «Сан-Хосе».

Гранлунд занимает четвёртое место по очкам и второе место по результативным передачам среди всех действующих финских игроков в НХЛ.