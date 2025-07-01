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Генменеджер «Филадельфии» высказался о будущем вратаря Ивана Федотова в клубе

Генменеджер «Филадельфии» высказался о будущем вратаря Ивана Федотова в клубе
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о будущем вратаря Ивана Федотова в основном составе команды после того, как клуб подписал контракт с голкипером Даниэлем Владаржем.

Как сообщает журналист Чарли О'Коннор, Бриер рассчитывает, что в новом сезоне Самуэль Эрссон и Владарж составят тандем вратарей «Филадельфии». Федотову, вероятно, придётся стать третьим номером. Однако Бриер дал понять, что рассчитывает на всех трёх вратарей в новом сезоне.

Напомним, Федотов в прошлом сезоне провёл 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

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