«Питтсбург» переподписал двух нападающих

ХК «Питтсбург Пингвинз» продлил соглашения с Филипом Томасино и Коннором Дьюаром. Об этом сообщает официальный сайт американского клуба. Контракт с игроками рассчитан на один год с заработной платой $ 1,75 млн и $ 1,1 млн соответственно.

23-летний Томасино в прошедшем сезоне НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз», выйдя на лёд в 61 встрече регулярного чемпионата и набрав 24 (11+13) результативных балла по системе «гол+пас».

Дьюар был обменян из «Торонто» 7 мая 2025 года. В составе «пингвинов» канадский нападающий провёл 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи.