В «Айлендерс» объяснили, почему предложили Александру Романову восьмилетний контракт

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Дарше объяснил подписание восьмилетнего контракта с защитником Александром Романовым. Зарплата россиянина составит $ 6,25 млн в год.

«Мы хотим иметь в команде парней, которые будут играть жёстко и неуступчиво. И Романов как раз такой игрок, тем более ему лишь 25 лет. Для защитника лучшие годы — это 24-33 года. Это лучшие годы большинства игроков в НХЛ. Так что прямо сейчас, с этим восьмилетним контрактом, мы получаем все эти лучшие годы. Так что я думаю, что он счастлив, обеспечивая, я бы сказал, своё будущее, вероятно, с этим контрактом. Мы получили игрока на следующие восемь лет, поскольку наша команда продолжает совершенствоваться, и наши молодые парни, которых мы задрафтовали в эти выходные, начнут приходить в команду. Он опытный парень, который играет жёстко и проводит много силовых приёмов, поэтому он важная часть нашей команды. Мы рады, что у него есть определённость в будущем на следующие восемь лет», — цитирует Дарше пресс-служба клуба.