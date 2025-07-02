Нападающий «Торонто» Хольмберг перейдет в «Тампа-Бэй Лайтнинг»

ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал контракт с Понтусом Хольмбергом. Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Срок договора игрока с клубом составит два года с заработной платой в $ 1,55 млн.

Шведский нападающий провёл в НХЛ 159 матчей, в ходе которых игрок забросил 19 шайб, отдал 30 голевых передач и достиг показателя полезности +15. Всю карьеру хоккеист выступал за «Торонто Мэйпл Лифс».

В минувшем сезоне Понтус Хольмберг выходил в 68 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 19 (7+12) результативных баллов по системе «гол+пас». В плей-офф крайний нападающий отдал одну голевую передачу за 12 матчей.