Российский нападающий Евгений Дадонов пополнил состав «Нью-Джерси». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с россиянином рассчитано сроком на один сезон, за который форвард заработает $ 1 млн + бонусы.

36-летний Дадонов провёл часть последних трёх сезонов, начиная с сезона-2022/2023, в составе «Даллас Старз» после того, как 26 февраля 2023 года «Монреаль Канадиенс» обменял его в «Даллас». Позднее, 27 июня 2023 года, Дадонов подписал двухлетний контракт с «Далласом» и набрал 78 очков в 154 играх регулярного сезона с командой. Форвард набрал 40 (20+20) очков в 80 встречах в прошлом сезоне.

Дадонов набрал 361 (163+198) очко в карьере НХЛ в 617 матчах регулярного сезона, играя за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль» и «Даллас».