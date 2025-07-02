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Сын Бенуа Гру заключил контракт с «Торонто»

Сын Бенуа Гру заключил контракт с «Торонто»
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ХК «Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракты с нападающими Бенуа-Оливье Гру, Трэвисом Бойдом и Майклом Пеццеттой. Также «листья» продлили соглашение с защитником Дакотой Мермисом. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Бенуа-Оливье Гру, являющийся сыном главного тренера ХК «Трактор» Бенуа Гру, в прошлом сезоне выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», он вышел на лёд в трёх матчах лиги и отдав две голевые передачи.

Трэвис Бойд и Дакота Мермис также провели по три встречи в минувшем сезоне НХЛ за «Миннесоту Уайлд» и «Торонто Мэйпл Лифс» соответственно. 27-летний Майкл Пеццетта выходил на лёд в 25 матчах за «Монреаль Канадиенс», в которых не отметился результативными действиями.

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