К'Андре Миллер может перейти из «Рейнджерс» в «Каролину», подписав контракт на $ 60 млн

25-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер может стать игроком «Каролины Харрикейнз» в результате обмена, сообщает журналист Эллиотт Фридман в социальной сети X.

По данным источника, хоккеист подпишет контракт со сроком действия восемь лет общей суммой в $ 60 млн.

Миллер дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/2021 и всю свою карьеру выступал за «Рейнджерс». В прошедшем сезоне на его счету 74 матча регулярного чемпионата и 27 очков (7+20), он стал вторым по результативности защитником ньюйоркцев — больше очков только у Адама Фокса (61 (10+51) в 74 встречах).

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