«Калгари» объявил о подписании вратаря ЦСКА Ивана Просветова

Официальный аккаунт клуба НХЛ «Калгари Флэймз» в социальной сети X объявил о подписании контракта с 26-летним российским голкипером Иваном Просветовым, ранее выступавшим за ЦСКА. Сообщается, что соглашение заключено сроком на один год, зарплата вратаря составит $ 950 тыс. за сезон.

26-летний Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 играх регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.

В мае 2025 года контракт Просветова с ЦСКА был расторгнут по обоюдному согласию, при этом спортивные права на хоккеиста в КХЛ остались за армейцами.

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