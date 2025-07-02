«Рейнджерс» объявили о подписании российского защитника Владислава Гаврикова

Президент и генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри объявил о том, что российский защитник Владислав Гавриков подписал контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении клуба говорится о том, что стороны подписали семилетний контракт.

Ранее хоккейный инсайдер Пьер Лебрюн раскрыл, что зарплата игрока по контракту составит $ 49 млн.

В сезоне-2024/2025 россиянин провёл за «Лос-Анджелес Кингз» все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.

Напомним, Гавриков был выбран «Коламбус Блю Джекетс» в шестом раунде под общим 159м номером на драфте НХЛ 2015 года.