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«Лос-Анджелес» подписал Кори Перри, проигравшего 5 финалов Кубка Стэнли за 6 сезонов

«Лос-Анджелес» подписал Кори Перри, проигравшего 5 финалов Кубка Стэнли за 6 сезонов
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Официальный аккаунт клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в социальных сетях объявил о заключении контракта с 40-летним нападающим Кори Перри. Соглашение подписано сроком на один год, заработная плата игрока составит $ 3,5 млн.

Два предыдущих сезона Перри провёл в «Эдмонтон Ойлерз», в сезоне-2024/2025 на его счету 30 очков (19+11) в 81 матче регулярного чемпионата и 14 очков (10+4) в 22 матчах плей-офф.

Примечательно, что за последние шесть лет Кори Перри проиграл пять финалов Кубка Стэнли. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021-м — с «Монреаль Канадиенс», в 2022-м — с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в 2024-м и 2025-м — с «Эдмонтоном».

Видео: Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли

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