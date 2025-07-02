Нападающий Евгений Свечников подписал однолетний контракт с «Амуром»

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий нижегородского «Торпедо» Евгений Свечников подписал однолетний контракт с хабаровским «Амуром».

Евгений Свечников — правый крайний нападающий. Родился 31 октября 1996 года в Южно-Сахалинске и является старшим братом хоккеиста Андрея Свечникова. За «Торпедо» Евгений играл с 2024 года. Ранее в своей карьере Свечников выступал за «Ак Барс», «Сан-Хосе Барракуда», «Сан-Хосе Шаркс», «Виннипег Джетс», «Детройт Ред Уингз» и другие хоккейные клубы.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 «Амур» набрал 44 очка в 68 матчах, занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.