Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сан-Хосе» выменял вратаря Алекса Недельковича у «Питтсбурга» на драфт-пик

«Сан-Хосе» выменял вратаря Алекса Недельковича у «Питтсбурга» на драфт-пик
Комментарии

«Сан-Хосе Шаркс» приобрёл вратаря Алекса Недельковича из «Питтсбург Пингвинз» в обмен на выбор в третьем раунде драфта 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба «акул» на официальном сайте.

29-летний Неделькович принял участие в 38 играх за «Питтсбург» в прошлом сезоне, одержал 15 побед, пропуская в среднем 3,12 шайбы с 89,4% отражённых бросков. Он также сыграл в одной игре за «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» в АХЛ.

Всего на счету американского голкипера 179 матчей в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург». Неделькович был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2014 года.

Материалы по теме
Официально
«Сан-Хосе» продлил контракт с нападающим Вильямом Эклундом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android