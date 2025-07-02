«Сан-Хосе» выменял вратаря Алекса Недельковича у «Питтсбурга» на драфт-пик

«Сан-Хосе Шаркс» приобрёл вратаря Алекса Недельковича из «Питтсбург Пингвинз» в обмен на выбор в третьем раунде драфта 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба «акул» на официальном сайте.

29-летний Неделькович принял участие в 38 играх за «Питтсбург» в прошлом сезоне, одержал 15 побед, пропуская в среднем 3,12 шайбы с 89,4% отражённых бросков. Он также сыграл в одной игре за «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» в АХЛ.

Всего на счету американского голкипера 179 матчей в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург». Неделькович был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2014 года.