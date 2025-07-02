Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Кингз» ответил, почему Гавриков покинул команду

Генменеджер «Кингз» ответил, почему Гавриков покинул команду
Комментарии

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд ответил, почему российский защитник Владислав Гавриков покинул команду. Напомним, 1 июля хоккеист стал неограниченно свободным агентом и подписал долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Игроки сами делают выбор в качестве свободного агента», — приводит слова Холланда журналист Деннис Бернштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее хоккейный инсайдер Пьер Лебрюн раскрыл, что зарплата игрока по контракту с новым клубом составит $ 49 млн.

В минувшем сезоне россиянин провёл за «Лос-Анджелес Кингз» все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.

Материалы по теме
Гавриков подписал контракт жизни! Россиянин за семь лет заработает почти $ 50 млн
Гавриков подписал контракт жизни! Россиянин за семь лет заработает почти $ 50 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android