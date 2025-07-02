Генменеджер «Кингз» ответил, почему Гавриков покинул команду

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд ответил, почему российский защитник Владислав Гавриков покинул команду. Напомним, 1 июля хоккеист стал неограниченно свободным агентом и подписал долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Игроки сами делают выбор в качестве свободного агента», — приводит слова Холланда журналист Деннис Бернштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее хоккейный инсайдер Пьер Лебрюн раскрыл, что зарплата игрока по контракту с новым клубом составит $ 49 млн.

В минувшем сезоне россиянин провёл за «Лос-Анджелес Кингз» все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.