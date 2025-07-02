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«Вегас» продлил контракт с нападающим Брэндоном Саадом

«Вегас» продлил контракт с нападающим Брэндоном Саадом
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объявил о подписании нового соглашения с нападающим Брэндоном Саадом. Клуб заключил с хоккеистом однолетний контракт на один сезон со средней годовой зарплатой в размере $ 2 млн.

32-летний Саад сыграл в 29 матчах за «Вегас» в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2024/2025, в которых набрал 14 (6+8) очков. В плей-офф он провёл восемь матчей и заработал 2 (0+2) очка. В составе «Чикаго Блэкхокс» Саад дважды выигрывал Кубок Стэнли (2013, 2015). Форвард был выбран «Чикаго» во втором раунде под общим 43-м номером на драфте НХЛ 2011 года. Начиная с первого года в составе «Блэкхоукс» в сезоне-2012/2013, он занимает третье место среди всех американских полевых игроков по количеству сыгранных матчей в регулярном сезоне (933), а по количеству забитых голов (266) занимает 11-е место.

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