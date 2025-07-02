«Филадельфия» намерена подписать контракт с Максимом Шабановым

«Филадельфия Флайерз» поддерживает регулярное общение с нападающим Максимом Шабановым и рассчитывает подписать хоккеиста. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил американский журналист Чарли О'Коннор со ссылкой на заявление генерального менеджера «Флайерз» Даниэля Бриера.

Отмечается, что «Филадельфия» одна из немногих команд, которые хоккеист всё ещё рассматривает. Однако в клубе не знают, когда он примет окончательное решение. Бриер подчеркнул, что в последний раз они общались с командой игрока на днях.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи. Всего в КХЛ нападающий провёл 243 матча и набрал 181 (80+101) очко.