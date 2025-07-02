«Вегас» объявил о подписании трёх хоккеистов

«Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя хоккеистами: нападающим Коулом Рейнхардтом и защитниками Диланом Когланом и Джейкобом Мегной.

Команда подписала двухлетние соглашения с Рейнхардтом и Мегной, а с Когланом контракт рассчитан на один сезон.

25-летний Райнхардт был выбран в шестом раунде под общим 181-м номером на драфте НХЛ 2020 года «Оттавой Сенаторз». За канадский клуб форвард принял участие в 17 матчах НХЛ в прошлом сезоне, записав на свой счёт один гол и одну голевую передачу. Он также сыграл в 45 матчах АХЛ за «Белвилл Сенаторз», в которых набрал 32 (14+18) очка.

26-летний Коглан провёл кампанию-2024/2025 в составе «Виннипег Джетс». В минувшем сезоне он принял участие в шести играх за «Джетс» и в 36 матчах за «Манитоба Мус» в АХЛ, где набрал 28 (12+16) очков в 36 матчах. Также на счету защитника 59 игр в НХЛ за «Голден Найтс» в сезоне-2021/2022.

32-летний Мегна в минувшем сезоне сыграл восемь матчей в НХЛ за « Флориду Пантерз». Всего он принял участие в 193 играх в НХЛ за «Анахайм Дакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Сиэтл Кракен» и «Чикаго Блэкхоукс». Мегна был выбран в седьмом раунде под общим 210-м номером на драфте НХЛ 2012 года «Анахаймом».