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«Бостон» подписал двухлетние соглашения с форвардами Курали и Эйссимонтом

«Бостон» подписал двухлетние соглашения с форвардами Курали и Эйссимонтом
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«Бостон Брюинз» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающих Шона Курали и Майки Эйссимонта.

32-летний Курали подписал двухлетнее соглашение с клубом со средней зарплатой $ 1,85 млн. В прошлом сезоне американец выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и набрал 17 (6+11) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Форвард ранее уже выступал за «Бостон» с сезона-2016/2017 по сезон-2020/2021.

28-летний Эйссимонт заключил контракт на два года и средней зарплатой $ 1,45 млн. В минувшем сезоне американский форвард играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен», набрав в общей сложности 16 (9+7) очков в 77 матчах регулярного чемпионата.

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