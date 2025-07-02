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«Ак Барс» объявил о переходе форварда Биро и защитника Калинюка

«Ак Барс» объявил о переходе форварда Биро и защитника Калинюка
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«Ак Барс» объявил о подписании двух хоккеистов: защитника Уайатта Калинюка и нападающего Брэндона Биро. Контракты с новичками рассчитаны до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний Калинюк в прошлом сезоне выступал за финский «Пеликанс». В 66 матчах он набрал 36 (10+26) очков. Выступал в АХЛ на протяжении четырёх сезонов, где всего отыграл 201 матч и набрал 78 (19+59) очков. В НХЛ Калинюк провёл 26 игр, в которых заработал 9 (4+5) очков.

27-летний Биро минувший сезон провел в фрам-клубе «Сиэтл Кракен» в АХЛ. На его счету 61 матч и 36 (7+29) набранных очков. За пять сезонов в АХЛ форвард отыграл в 247 матчах, в которых набрал 183 (56+127) очка.

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