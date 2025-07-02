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В «Ак Барсе» прокомментировали подписание Калинюка и Биро

В «Ак Барсе» прокомментировали подписание Калинюка и Биро
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание однолетних соглашений с иностранными хоккеистами Уайаттом Калинюком и Брэндоном Биро.

«Мы понимали необходимость обновления защитной линии в межсезонье и считаем, что Калинюк нас усилит. Это двусторонний защитник, габаритный, но с отличным катанием, он умеет правильно играть и в обороне, и в атаке, способен выходить в спецбригадах. Парень с хорошим образованием и профессиональным отношением к делу, в отличном возрасте, при этом имеет опыт игры в НХЛ. Уайатт даст нашей команде нужную вариативность и равные пары защитников.

Биро – универсальный центральный нападающий, который может выходить и на краю, обученный играть и в большинстве, и в меньшинстве. Он умеет создавать моменты для партнёров, работать на пятаке и у бортов, а его быстрое катание хорошо подходит под рисунок игры команды. Рассчитываем на Брэндона как на форварда для топ-6 и спецбригад», — приводит слова Валиуллина пресс-служба клуба.

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