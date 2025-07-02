«Баффало» продлил контракт с Райаном Маклаудом на четыре года

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании нового соглашения с нападающим Райаном Маклаудом на четыре года со средней годовой зарплатой $ 5 млн.

Для 25-летнего Маклауда минувший сезон стал лучшим в карьере. Форвард сыграл в 79 матчах в своём первом сезоне в составе «Сэйбрз» и установил личные рекорды по голам (20), передачам (33), показателям полезности («+13») и среднему времени на льду (16.50). Всего он набрал 128 (52+76) очков за свою карьеру в 298 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Маклауд был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под общим 40-м номером на драфте НХЛ в 2018 году. Он отыграл почти четыре сезона в составе «нефтяников», включая 56 игр в плей-офф, прежде чем «Сэйбрз» приобрели его 5 июля 2024 года.