Александр Романов прокомментировал продление контракта с «Айлендерс»

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов прокомментировал подписание контракта с клубом на восемь лет.

«Мы с моей женой очень гордимся тем, что будем частью организации «Нью-Йорк Айлендерс» в течение следующих восьми лет. Не могу дождаться, чтобы снова и снова надевать сине-оранжевую майку», — написал Романов в своих социальных сетях.

За «Айлендерс» хоккеист выступает с 2022 года. В регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 25-летний Романов провёл 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5». Он был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» в 2018 году во втором раунде драфта под общим 38-м номером.