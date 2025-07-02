Антон Курьянов вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Антон Курьянов вошёл в тренерский штаб Игоря Никитина в ЦСКА. Контракт рассчитан на пять лет. В ближайшее время об этом объявят официально.

Курьянов уже работал вместе с Никитиным в ярославском «Локомотиве». Ранее также сообщалось, что в тренерский штаб вошли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина. По окончании сезона специалист покинул команду и заключил контракт с ЦСКА, в котором ранее уже работал с 2014 по 2021 год.