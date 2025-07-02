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Афиногенов — о Ротенберге в «Динамо»: у нас один взгляд на развитие динамовской школы

Афиногенов — о Ротенберге в «Динамо»: у нас один взгляд на развитие динамовской школы
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Чемпион России в составе «Динамо», чемпион мира Максим Афиногенов прокомментировал приход Романа Ротенберга в совет директоров московского клуба.

«Могу сказать, как человек, для которого «Динамо» — родной клуб. Я в нём начинал, выступал за него, закончил в нём игровую карьеру, привёл в динамовскую хоккейную школу своего сына. За последние годы хоккей очень изменился, он стремительно развивается: поменялась сама игра и подход к тренировочному процессу.

Как раз недавно мы встречались с Романом Борисовичем и обсуждали все эти моменты. И у нас абсолютно одинаковый взгляд на то, как должна функционировать детская спортивная школа, выстраиваться тренировочный процесс с учётом современных тенденций», — сказал Афиногенов «Чемпионату».

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

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