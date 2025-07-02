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Нападающий Евгений Свечников перешёл в «Амур»

Нападающий Евгений Свечников перешёл в «Амур»
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Нападающий Евгений Свечников подписал однолетний контракт с хабаровским «Амуром», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба в телеграм-канале.

28-летний Свечников — уроженец Сахалинской области. Он начинал свой профессиональный путь в системе казанского «Ак Барса». На драфте НХЛ 2015 года был выбран «Детройт Ред Уингз» в первом раунде под общим 19-м номером. Играл за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ, где стал обладателем Кубка Колдера. Также выступал за «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс».

В 2023 году вернулся в казанский «Ак Барс», а через год перешёл в нижегородское «Торпедо», где записал на свой счёт 13 заброшенных шайб и 11 голевых передач.

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