Новичок «Ак Барса» Калинюк: мне все говорили, что в Казани всё на высшем уровне

Новичок «Ак Барса» защитник Уайатт Калинюк высказался о своём переходе в казанский клуб. Сегодня, 2 июля, «Ак Барс» объявил о подписании однолетнего контракта с канадским хоккеистом.

«Я изучал КХЛ последние несколько месяцев, следил за матчами и командами, потому что хотел перейти сюда. Лично знаю многих игроков в лиге, и все мне говорили, что в Казани всё на высшем уровне. Очень рад, что подписал контракт с одной из сильнейших команд, которая каждый год ставит перед собой задачу завоевать кубок. Мы уже говорили с тренерами о задачах в команде – я должен бороться за топ-4 и быть двусторонним защитником, не забывая про оборону.

В игре мне всегда нравилось играть с шайбой, двигать её по льду и помогать атаке, снабжать нападающих передачами. Наверное, моя сильнейшая сторона – это катание, я стараюсь много двигаться по площадке, чтобы создавать пространство для партнёров», — приводит слова Калинюка пресс-служба «Ак Барса».