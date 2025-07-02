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«Авангард» заключил двусторонние контракты с тремя хоккеистами

«Авангард» заключил двусторонние контракты с тремя хоккеистами
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«Авангард» заключил двусторонние контракты сроком на два года каждый с защитниками Артёмом Мурылёвым и Алексеем Егоровым, а также нападающим Павлом Леукой. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Мы рады, что воспитанники клуба Мурылёв и Леука заключили новые контракты, ждём от них борьбы за место в основном составе «Авангарда» – им пора составить конкуренцию опытным игрокам. То же самое касается и Егорова, который перешёл к нам в результате обмена со «Спартаком». Сильные стороны всех троих – молодость и огромное желание пробиться на уровень выше», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина пресс-служба клуба.

22-летний Мурылёв в прошедшем сезоне сыграл за «Авангард» 13 матчей и не отметился результативными действиями. 22-летний Егоров в минувшем сезоне выступал за «Химик» в ВХЛ, провёл 80 матчей и набрал 32 (9+23) очка при показателе полезности «+19», а также сыграл два матча за «Спартак» в КХЛ. Их сверстник Леука в 14 матчах прошлого сезона, включая плей-офф, забросил одну шайбу. В составе «Омских Крыльев» он стал лучшим бомбардиром команды с 30 набранными очками (13+17) в 43 играх.

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