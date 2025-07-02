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«Баффало» подписал контракт с вратарём Алексом Лайоном на два года

«Баффало» подписал контракт с вратарём Алексом Лайоном на два года
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«Баффало Сэйбрз» на своём официальном сайте объявил, что подписал двухлетний контракт с вратарём Алексом Лайоном со средней годовой зарплатой $ 1,5 млн.

В прошлом сезоне 32-летний Лайон провёл 30 матчей за «Детройт Ред Уингз», одержал 14 побед, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 89,6% бросков. Всего на счету голкипера 113 игр в НХЛ за «Филадельфию Флайерз», «Каролину Харрикейнз», «Флориду Пантерз» и «Детройт». Он был обладателем Кубка Колдера в составе «Чикаго Вулвз» из АХЛ в сезоне-2021/2022.

В сезоне-2024/2025 «Баффало» занял 14-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 79 очков в 82 матчах, и не попал в плей-офф.

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