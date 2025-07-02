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Эван Бушар: у «Эдмонтона» есть всё необходимое для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли

Эван Бушар: у «Эдмонтона» есть всё необходимое для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар прокомментировал подписание нового контракта с «нефтяниками» и заявил, что у клуба всё ещё есть шансы выиграть Кубок Стэнли.

«Цель для меня, для клуба и всех остальных в раздевалке – выиграть Кубок Стэнли. Немногие команды могут сказать это, но я думаю, что у нас есть для этого всё необходимое. В течение двух последних лет мы показали это.

Я рад, что многие ребята остаются в команде. Все будут ещё более голодными. У нас есть всё, что нужно. Нужно приложить немного больше усилий. С нетерпением жду следующего сезона. Думаю, у «Ойлерз» и у меня есть хорошие шансы в ближайшие годы», – приводит слова Бушара TSN.

25-летний защитник подписал четырёхлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на сумму $ 42 млн. Об этом стало известно вчера, 1 июля.

В последних двух сезонах «Эдмонтон» доходил до финала Кубка Стэнли, где дважды потерпел поражение от «Флориды Пантерз».

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