«Миннесота» подписала контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Нико Штурмом на общую сумму $ 4 млн.

30-летний Штурм в минувшем сезоне провёл 62 игры, в которых набрал 14 (7+7) очков за «Сан-Хосе Шаркс» и «Флориду Пантерз». Он также принял участие в восьми играх плей-офф в составе «пантер», с которыми стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Ранее форвард выиграл трофей вместе с «Колорадо Эвеланш» в 2022 году.

Штурм уже играл за «Миннесоту», в составе которой он дебютировал в НХЛ 4 апреля 2019 года. Всего форвард провёл 11 матчей за «Уайлд», в которых набрал 36 (20+16) очков. На его счету также девять игр в плей-офф и 3 (2+1) очка.