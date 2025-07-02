Форвард Джастин Дэнфорт подписал двухлетний контракт с «Баффало» — Маккензи

Форвард Джастин Дэнфорт подписал двухлетний контракт с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщил инсайдер НХЛ Боб Маккензи в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter). Средняя годовая зарплата игрока составит $ 1,8 млн.

32-летний нападающий выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Всего на его счету 183 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он заработал 64 (31+33) очка. В минувшем сезоне Дэнфорт провёл 61 игру, забросив девять шайб и сделав 12 результативных передач. В сезоне-2020/2021 он отыграл 58 матчей в КХЛ за «Витязь», где набрал 55 (23+32) очков.

В сезоне-2024/2025 «Баффало» занял 14-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 79 очков в 82 матчах, и не попал в плей-офф.