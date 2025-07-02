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Вратарь Спенсер Мартин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

Вратарь Спенсер Мартин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
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Как стало известно «Чемпионату», канадский вратарь Спенсер Мартин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА. В ближайшее время об этом объявят официально.

30-летний голкипер всего сыграл в НХЛ 66 матчей в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз». В минувшем сезоне Мартин провел за «Харрикейнс» девять матчей, отражая 84,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,89.

В АХЛ на его счету 31 матч в регулярном чемпионате за «Чикаго Вулвз» с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34.

Мартин был выбран на драфте НХЛ 2013 года «Колорадо Эвеланш» в третьем раунде под общим 63-м номером.

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