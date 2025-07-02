Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В. Плющев: опыт Ротенберга поможет «Динамо» выстроить такую же мощную вертикаль, как в СКА

В. Плющев: опыт Ротенберга поможет «Динамо» выстроить такую же мощную вертикаль, как в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал приход Романа Ротенберга в московское «Динамо».

«Если судить по результатам последнего сезона первенства Москвы, то, по сути, все детские динамовские команды выступили неудачно. В чём причина — нужно разбираться. Но я уверен, что, обладая таким опытом, Роману Ротенбергу удастся выстроить в «Динамо» такую же мощную клубную вертикаль, как он сделал это в СКА. Возможно, стоит подумать и о создании самой молодой команды системы в профессиональном хоккее — «Динамо-Юниор».

Созданная в системе СКА такая команда принесла много пользы в развитии игроков. Многие ребята в позапрошлом сезоне играли в «СКА-1946» и выиграли Кубок Харламова. Чуть ли не половина состава этой команды, дошедшей до финала в прошедшем сезоне, тоже какое-то время выступала в «СКА-Юниор». В «Динамо» было бы с этим гораздо проще, все на виду, в одном городе, никуда ездить не нужно. Да и ребятам из школы будет наглядным примером, что при правильной работе и они попадут наверх», — сказал Плющев «Чемпионату».

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

Материалы по теме
Роман Ротенберг возвращается в КХЛ! Чем бывший тренер СКА будет заниматься в «Динамо»?
Роман Ротенберг возвращается в КХЛ! Чем бывший тренер СКА будет заниматься в «Динамо»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android