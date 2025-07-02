«Рейнджерс» продлили контракт с форвардом Уиллом Кайлли на два года

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри объявил, что клуб достиг соглашения с нападающим Уиллом Кайлли о продлении контракта на два года.

23-летний Кайлли провёл 167 игр в НХЛ в составе «Рейнджерс». Форвард набрал 66 (33+33) очков. В минувшем сезоне на счету нападающего 82 игры, в которых он забил 20 голов и сделал 25 результативных. Первоначально Кайлли был выбран «Рейнджерс» во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 60-м номером.

На международном уровне нападающий представлял сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2025 года и на чемпионате мира среди юниоров в 2022 году.