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Марнер: хочется поднять Кубок Стэнли, а «Вегас» показал, что может сделать это

Марнер: хочется поднять Кубок Стэнли, а «Вегас» показал, что может сделать это
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Нападающий Митчелл Марнер объяснил своё решение перейти из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Вегас Голден Найтс», а также поделился ощущениями после перехода.

«Хочется быть в клубе, котором можно победить. Это та цель, ради которой мы играем в хоккей. Хочется поднять Кубок Стэнли. «Вегас» показал, что может сделать это. Надеюсь помочь вернуть трофей сюда. В «Торонто» мы не смогли победить. Мы не сделали то, что хотели.

Клуб рискнул выбрать [меня] маленького парня из Торонто, который навсегда благодарен за возможность носить форму «Мэйпл Лифс». Но теперь, когда у меня появилась семья, я стал отцом, мы были готовы искать что-то другое и найти новое место для нашей семьи.

Мы думали о том, чтобы выйти на рынок свободных агентов, но нам хотелось в «Вегас». Не хотели упускать эту возможность, поскольку хотели присоединиться к этой команде», – приводит слова Марнера ESPN.

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