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«Спартак» объявил о продлении контракта с Алексеем Жамновым на три года

«Спартак» объявил о продлении контракта с Алексеем Жамновым на три года
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«Спартак» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Жамновым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Желаем Алексею Юрьевичу ещё больше побед и достижений в тренерской карьере, во главе ХК «Спартак» Москва!» — говорится в сообщении клуба.

54-летний Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. В нынешнем сезоне КХЛ команда под его руководством впервые по итогам регулярного чемпионата стала победителем дивизиона Боброва. Под руководством специалиста клуб дважды дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина красно-белые на этой стадии проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4).

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