ЦСКА объявил о подписании канадского голкипера Спенсера Мартина

Канадский голкипер Спенсер Мартин подписал двухлетний контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба в телеграм-канале.

На счету 30-летнего голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз». В минувшем сезоне Мартин провел за «Харрикейнс» девять матчей, отражая 84,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,89. В сезоне-2024/2025 за «Чикаго Вулвз» в АХЛ он одержал 20 побед в 33 матчах. В составе юниорской сборной Канады Мартин выигрывал золото чемпионата мира 2013 года.

Мартин был выбран на драфте НХЛ 2013 года «Колорадо» в третьем раунде под 63-м номером.